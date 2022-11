Homem é preso suspeito de estuprar adolescente de 17 anos

Conforme a polícia, o homem cometeu o crime enquanto a jovem dormia e fugiu após ela acordar e gritar por socorro

Um homem de 24 anos foi preso suspeito de estuprar uma adolescente de 17 anos, no bairro Jorge Teixeira, Zona Leste de Manaus, nesta terça-feira (29).

Segundo o delegado titular do 30° Distrito Integrado de Polícia (DIP), Mauro Duarte, titular da unidade policial, logo após o crime, a vítima e sua mãe compareceram na delegacia e registraram Boletim de Ocorrência (BO) contra o homem.

A polícia verificou que havia um mandado de prisão por sentença condenatória em nome dele, expedido pela 4ª Vara Criminal, por roubo praticado no dia 20 de março deste ano, dentro de um ônibus da linha 678.

“Na unidade policial, a vítima contou que o homem cometeu o estupro no momento em que ela estava dormindo, mas, em seguida, ela acordou e pediu socorro à sua mãe, que pegou um cabo de vassoura e lesionou o suspeito, que fugiu do local posteriormente”, relatou o delegado.

Logo após os policiais tomarem conhecimento dos crimes cometidos pelo indivíduo, os policiais iniciaram as diligências e localizaram o homem na comunidade Santa Inês, naquele mesmo bairro.

Ele foi autuado por estupro e também foi condenado a 6 anos e 2 meses de reclusão pelo roubo ao transporte coletivo.

Outro caso



Ainda na manhã desta terça-feira (29), por volta das 10h30, as equipes do 30° DIP também prenderam um homem, de 59 anos, condenado a 11 anos de prisão em regime fechado, por estupro de vulnerável de sua ex-enteada.

O fato ocorreu em 2006, quando ela tinha 9 anos. A prisão ocorreu no bairro Lírio do Vale, Zona Oeste.

“A informação a respeito da existência do mandado e do paradeiro do homem condenado foi obtida pelo número (92) 98409-3030, disque-denúncia do 30° DIP. Com a ordem judicial expedida pela 1ª Vara Especializada em Crimes contra a Dignidade Sexual da Criança e Adolescentes, conseguimos efetuar a prisão dele”, detalhou Mauro Duarte.

Procedimentos



Ambos os indivíduos foram submetidos a audiência de custódia, e posteriormente encaminhados a Central de Recebimento e Triagem (CRT), onde ficarão à disposição do Poder Judiciário.