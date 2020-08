Homem é preso suspeito de estuprar a própria filha de 4 anos

PUBLICIDADE

Um homem foi presos suspeito de estuprar a própria filha, de apenas 4 anos, na manhã dessa segunda-feira (24). A Justiça determinou a prisão temporária do acusado após uma denúncia anônima.

A denúncia foi colhida pelo Conselho Tutelar de Caiçara do Norte-RN. A criança foi encaminhada ao Instituto Técnico-Científico de Perícia (Itep) para passar por exame, a fim de comprovar o crime.

O mandado de prisão preventiva foi cumprido no início da manhã de segunda (24) no próprio município de Caiçara, por policiais do município de São Bento do Norte.

Além dos exames, as autoridades locais também irão apurar os depoimentos da mãe e da vítima e de testemunhas que porventura existam.