Homem é preso suspeito de estuprar a ex-mulher

Um homem foi preso nesta sexta-feira (27), suspeito de estuprar a ex-mulher. De acordo com a vítima, o casal havia se separado há 15 dias.

Em depoimento, a mulher disse que o suspeito teria invadido a casa dela e em seguida a casa da irmã, onde ela estava. Ainda de acordo com a vítima, ele entrou na casa da irmã dela, trancou as pessoas que estavam no local e teria a estuprado.

Segundo a mãe do suspeito, ele sofre de transtornos psicológicos e teve um surto. Ele não tem passagens pela polícia. Ele prestou depoimento e foi detido.

O caso ocorreu Goianinha-RN.