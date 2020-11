Homem é preso suspeito de espancar companheira; sogro da vítima teria participado do crime

PUBLICIDADE

Um homem, de 30 anos, e o pai dele, de 57 anos, são suspeitos de terem agredido uma mulher nesse domingo (dia 1º). A vítima, de 26 anos, é casada com o agressor há dez anos e teria sido atingida por uma cadeira que foi arremessada pelo sogro. Já a sogra dela teria defendido a mulher das agressões. A briga teve início após a mulher descobrir supostas traições do marido e confrontá-lo.

De acordo com o relato da vítima à Polícia Militar, a mulher pediu para que o homem se retirasse da residência onde os dois moravam após ela descobrir que ele a traía. A discussão teve início na porta do imóvel e, na sequência, o suspeito começou a discutir com a vítima e disse que não sairia. O caso ocorreu em Uberaba, no Triângulo Mineiro,

Os dois teriam começado a se agredir verbalmente, quando o pai do suspeito entrou na briga para defender o filho. O sogro da mulher teria arremessado uma madeira no rosto dela. Em seguida, o marido da vítima teria dado um tapa no rosto dela.

A mulher correu para dentro da casa, mas foi seguida pelo marido, que desferiu um soco em seu rosto. Outras agressões só não aconteceram, conforme ela contou à polícia, porque a própria sogra interferiu na discussão para protegê-la. Apesar de estar com o rosto bastante inchado, a mulher negou atendimento médico.

O acusado foi conduzido à delegacia de plantão da Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) em Uberaba. O pai dele não foi encontrado. O suspeito nega as acusações e afirma que houve apenas uma discussão por ciúmes.