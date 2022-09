Homem é preso suspeito de esfaquear a companheira

Após machucar a própria mulher no Centro da cidade, o criminoso entrou em uma loja, anunciou assalto e também esfaqueou a dona do estabelecimento

Um homem de 40 anos foi preso suspeito de esfaquear duas mulheres em Juazeiro do Norte no interior do Ceará, na manhã desta quarta-feira (28).

Segundo a Secretaria da Segurança Pública, as duas vítimas foram socorridas para unidades hospitalares, onde recebem atendimento médico. Logo após os crimes, a Polícia Militar fez buscas e conseguiu capturar o homem na mesma região.

Ele foi conduzido para a Delegacia Regional de Juazeiro do Norte, onde foi autuado em flagrante pelos crimes de tentativa de feminicídio e tentativa de latrocínio. O homem já tinha antecedentes criminais por furto e também foi autuado por falsa identidade. O caso segue sendo investigado.