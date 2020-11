Homem é preso suspeito de chutar barriga da companheira grávida em hospital

PUBLICIDADE

Um homem de 40 foi preso suspeito de agredir a própria companheira, que é gestante. O agressor teria dado um tapa na vítima e chutado a barriga dela enquanto a mulher aguardava por atendimento em um hospital. A Polícia Civil confirmou a informação na manhã desta sexta-feira (20), de acordo com o Portal G1.

De acordo com a polícia, a mulher foi encaminhada até o Pronto Socorro Municipal de Cananeia, em Cananeia-SP, no bairro Retiro das Caravelas. Ela havia discutido com o companheiro e precisou receber atendimento médico após passar mal.

A agressão ocorreu enquanto a vítima esperava por atendimento e foi presenciada por funcionários da unidade de saúde. Na sequência, a polícia foi acionada e efetuou a prisão do suspeito em flagrante.

O acusado ainda tentou fugir, mas foi impedido. De acordo com a vítima, o homem era usuário de drogas e alcoólatra, tendo saído de uma clínica de reabilitação há pouco tempo. O caso foi registrado como lesão corporal e violência doméstica.