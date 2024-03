Homem é preso suspeito de cárcere privado e estupro contra ex-namorada

O homem ateou fogo na casa na tentativa de tirar a vida da ex-namorada

Um homem foi detido sob suspeita de agredir e manter sua ex-namorada em cárcere privado em Trindade, na Região Metropolitana. De acordo com informações da Polícia Civil (PC), ele teria levado a ex-companheira para sua residência no Jardim Ipanema, chegando inclusive a incendiar o local com ela dentro.

A mulher relatou à Polícia Militar (PM) que foi abordada pelo ex-namorado ao retornar da faculdade. Os dois foram para a residência dele, onde ele a agrediu, cometeu atos de violência sexual e a manteve em cárcere privado. A PM informou que após esses eventos, o homem ateou fogo na casa na tentativa de tirar a vida da ex-namorada.

Conforme investigações realizadas pela PM, a vítima conseguiu extinguir as chamas e acionou as autoridades, mas foi posteriormente levada de volta para sua residência, onde o suspeito repetiu os crimes. O homem foi localizado pela PM no bairro Cidade Jardim, em Goiânia, e posteriormente transferido para Trindade.

Ele enfrentará acusações por violência doméstica, cárcere privado, estupro, agressão, além do crime de incêndio doloso em sua própria residência.