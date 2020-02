Homem é preso suspeito de bater na namorada por ciúme

De acordo com a delegada que investiga o caso, o suspeito foi preso no Centro de Apoio Assistencial à Saúde (Cais). Ele teria ido até o local para tirar satisfação com o pai da vítima, que estava ajudando-a. O caso aconteceu em Aparecida de Goiânia-GO.

O suspeito disse que estava bêbado e admitiu que já havia agredido a namorada antes. O pai da vítima, um pedreiro de 54 anos, afirmou que a filha mora sozinha em uma quitinete, que foi invadida pelo suspeito. Segundo ele, a jovem chegou a ficar desacordada e só não morreu porque recebeu ajuda de um vizinho. O pedreiro também acredita que o suspeito tenha batido a cabeça da vítima contra uma mureta.