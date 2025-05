Homem é preso suspeito de atropelar e arrastar ex-namorada na Paraíba

Um homem foi preso, na noite desta segunda-feira (19), suspeito de tentar matar a ex-namorada por atropelamento no município de Araçagi, no Agreste da Paraíba. O crime ocorreu em 1º de maio e é investigado como tentativa de feminicídio.

Segundo a Polícia Civil, o suspeito não aceitava o fim do relacionamento e foi até uma festa onde a ex-companheira estava. Ao vê-la sair do local em uma motocicleta com outro homem, iniciou uma perseguição. Durante a fuga, ele atropelou a mulher e passou com o carro por cima dela várias vezes. O homem que a acompanhava também foi atingido.

Ambas as vítimas ficaram em estado grave, mas estão em recuperação. Diante da gravidade do caso, a Polícia Civil solicitou a prisão preventiva do acusado, que foi deferida pela Justiça.

No momento do cumprimento do mandado, o suspeito tentou fugir, mas foi localizado escondido na casa de um vizinho. Ele foi preso e está à disposição da Justiça.