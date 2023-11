Homem é preso suspeito de abusar de criança de 3 anos

O abuso teria ocorrido no momento em que a babá se ausentou, deixando a criança sozinha em casa com o suspeito

Um homem de 34 anos foi detido nesta terça-feira, suspeito de abusar sexualmente de um menino de 3 anos que estava sob os cuidados de sua esposa, no bairro Vila Toscana, em Sinop, situado a 503 km de Cuiabá.

A Delegacia de Defesa dos Direitos da Mulher, Criança, Adolescente e Idoso do município informou que o homem foi preso em sua própria residência, local onde sua esposa cuidava da vítima e onde o crime teria sido cometido.

As investigações tiveram início após o pai da criança procurar a delegacia e relatar que o comportamento do filho levantava suspeitas de que ele poderia estar sendo vítima de abuso sexual.

Durante uma avaliação especializada com uma psicóloga, por meio de atividades lúdicas, as suspeitas foram confirmadas. A Polícia Civil revelou que a babá, responsável pelo menino, não tinha conhecimento do crime praticado pelo marido.