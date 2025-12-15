Homem é preso por tentativa de feminicídio após esfaquear mulher em BH

Um homem de 31 anos foi preso preventivamente na última quarta-feira (10/12) suspeito de tentar matar uma mulher no bairro Concórdia, em Belo Horizonte (MG).

De acordo com as investigações, o suspeito teria se encontrado duas vezes com a vítima, de 38 anos. Durante a madrugada, ele a esfaqueou pelas costas e deixou o local. A mulher foi encontrada caída em via pública, com hemorragia externa, e socorrida em estado grave.

A delegada Karla Moreira, da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam), informou que a vítima sofreu perfurações no fígado e no pulmão e permanece internada em estado grave.

O caso é tratado como tentativa de feminicídio, e as investigações seguem para esclarecimento completo das circunstâncias do crime.