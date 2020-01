Homem é preso por tentativa de feminicídio após dois anos de término do relacionamento

PUBLICIDADE 



Após tentar matar a ex-namorada a facadas, um homem de 34 anos foi preso em Vila Santa Luzia, em Cruzeiro do Sul, interior do Acre. As autoridades detiveram o suspeito nesta quarta-feira (29).

O casal estava separado há dois anos, após quatro de relacionamento. No entanto, o homem não aceitava o termino. Segundo a polícia, o homem passou a insistir para reatar o namoro, não foi aceito e tentou matar a vítima, de 21 anos.

A vítima foi socorrida e levada para o posto de saúde da vila. Transtornado, o suspeito invadiu a unidade de saúde para tentar matar a jovem novamente, mas foi contido.

A jovem já está fora de perigo e recebeu alta médica. em depoimento, ela revelou que o ex-companheiro sempre foi agressivo.