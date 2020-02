Homem é preso por tentar estuprar a própria neta

PUBLICIDADE 

Após ser flagrado tentando estuprar a neta na Mata do Rolo, em Alagoas, um homem foi preso na noite da última segunda-feira (24).

A filha do homem foi quem chamou a polícia. A mulher contou que ao acordar, flagrou o pai dela tentando estuprar a neta. O homem foi levado para a Central de Flagrantes, no bairro do Farol, em Maceió.

As idades do avô e da neta não foram divulgadas.