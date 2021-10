Homem é preso por sequestrar e esturpar adolescente

O caso aconteceu em Porto Alegre (RS). A menina foi abordada pelo homem, que ela não conhecia, enquanto ia para escola, em 25 de agosto

Na quarta-feira (6), um homem de 49 anos foi preso preventivamente por sequestrar, manter em cárcere privado e estuprar uma adolescente de 15 anos.

O caso aconteceu em Porto Alegre (RS). A menina foi abordada pelo homem, que ela não conhecia, enquanto ia para escola, em 25 de agosto.

De acordo com a polícia, ela foi mantida em cárcere privado ao longo de todo o dia, sofrendo sucessivos estupros. No final da tarde, foi deixada no Centro da Capital.

O indivíduo já responde processo por exploração sexual de outras duas adolescentes, que estudam na mesma escola da jovem agredida.

O investigado tem antecedentes por armazenamento de material pornográfico de crianças e adolescentes, entre outros crimes