Homem é preso por matar companheira e esfaquear enteada

Depois de cometer os crimes, o homem tentou se matar, ao enfiar um arpão no próprio pescoço

A polícia militar realizou, no último domingo (28), a prisão em flagrante de um homem acusado de ter matado a própria companheira com golpes e tentar assassinar a enteada, 5 anos. O caso aconteceu na cidade de Paraty, estado do Rio de Janeiro. As informações são do jornal Extra.

A criança está em estado grave no Hospital da Praia Brava, localizado em Angra dos Reis.

Depois de cometer os crimes, o homem tentou se matar, ao enfiar um arpão no próprio pescoço. Por isso, ele foi encaminhado ao Hospital Municipal Hugo Miranda, em Paraty.

De acordo com testemunhas, o homem estava sozinho na residência em que vivia com a companheira. Após a chegada da mulher e da filha à casa, gritos da mulher para que o agressor parasse de fazer algo foram escutados. Posteriormente, a criança correu do local e dizia que o padrasto machucaria sua mãe.

O homem ainda pegou a menina e a levou novamente para dentro da residência. Outra vez, a criança voltou para a rua, e alegava que o padrasto tinha matado sua mãe. Ao ver a criança ensaguentada, uma vizinha a levou para o hospital.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A Polícia Militar chegou ao local e registrou o caso na 167ª DP (Paraty). O acusado vai responder pelos crimes de homicídio triplamente qualificado (feminicídio, por meio cruel e com uso de recurso que impossibilitou a defesa da vítima) e tentativa de homicídio triplamente qualificado.