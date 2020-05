Homem é preso por jogar drogas dentro de cadeia um dia após ser solto

PUBLICIDADE 

Um dia após ganhar a liberdade provisória, um homem, de 38 anos, foi preso novamente após ser flagrado tentando arremessar um pacote de drogas para dentro da unidade prisional de onde saía. Ele cumpria pena por roubo. O caso ocorreu na manhã dessa terça-feira (12).

Segundo a polícia, o homem foi solto na tarde de segunda-feira (11), mas retornou ao complexo no mesmo dia, no período da noite, e jogou três pequenos pacotes de maconha para dentro da unidade, um de cada vez. Após concluir a tarefa, o suspeito fugiu do local através de uma cerca, que ele havia danificado.

Os investigadores se depararam com a cerca danificada e verificaram as imagens das câmeras de segurança. O suspeito foi identificado e, após uma ronda na cidade, os policiais encontraram o homem próximo à feira do produtor de Chapadão do Sul-MS.

Agora o suspeito irá responder pelo crime de tráfico de drogas. Ele foi preso em flagrante e encaminhado novamente para a mesma unidade prisional.