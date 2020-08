Homem é preso por fingir ser agente da Polícia Civil

PUBLICIDADE

Em Belo Horizonte (MG), um homem que fingia ser policial civil foi preso por militares após uma briga de trânsito. Na discussão o falso policial ameaçou outro motorita.

Ele foi abordado por policiais militares, disse que era um servidor da corporação e mostrou uma carteira com o distintivo da Polícia Civil. Nesse momento, os agentes pediram sua carteira funcional e o homem entregou um papel que tentava imitar a identidade. A mulher dele também estava no carro e confirmou os relatos do marido. No veículo, os policiais encontraram adesivos da polícia e uma réplica de arma de fogo.

Após um tempo de conversa, o suspeito mudou sua versão e disse que trabalha em um jornal e era informante da polícia.

A mulher disse que não sabia sobre a verdadeira identidade do marido e permitiu que os policias entrassem na sua casa para uma revista. Na residência foi encontrado mais adesivos da corporação e um bloco de auto infração de trânsito.

O homem foi preso e conduzido para a Central de Flagrantes (Ceflan). Ele responderá por falsidade ideológica.