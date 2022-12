Homem é preso por estuprar enteada de 11 anos

Segundo o delegado, a criança está sob os cuidados da mãe

Um homem de 50 anos foi preso por abusar sexualmente a própria enteada, de 11 anos. O suspeito foi localizado nessa terça-feira (13), no povoado Serra Talhada, Zona Rural do município de São Francisco do Piauí, a 324 km ao Sul de Teresina.

O homem foi preso em decorrência do cumprimento de um mandado de prisão preventiva expedido contra ele. O suspeito não possuía passagens pela polícia.

Em entrevista no G1, o delegado Luciano Santana declarou que o Conselho Tutelar da cidade informou à Polícia Civil sobre os abusos. Contudo, ele não deu detalhes sobre como os abusos ocorriam

Segundo o delegado, a criança está sob os cuidados da mãe.