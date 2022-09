Homem é preso por crime eleitoral no Pará

De acordo com a corporação, os agentes perceberam que, dentro do carro, havia uma grande quantidade de material gráfico de campanha política

Um homem foi preso em flagrante por compra de votos em Mãe do Rio, no nordeste do Pará. A prisão ocorreu no km 272 da BR-010, após uma abordagem da Polícia Rodoviária Federal (PRF), que encontrou anotações de que relacionavam votos a valores e benefícios sociais.

A PRF informou que o homem também falou que possuía cerca de R$ 14 mil em espécie, provenientes de vendas ocorridas no final de semana em um estabelecimento comercial.

Ao ser questionado pelos policiais, o motorista afirmou que era responsável pela coordenação, em Mãe do Rio, da campanha de um candidato a deputado estadual no Pará.

Após recolher o envelope com o numerário para contagem, a equipe localizou uma agenda com diversos documentos e anotações que relacionavam quantidades de votos a valores, solicitações de ajuda de custo, cheques moradia, aluguel de veículos para transporte de pessoas, cestas básicas, vale combustível, entre outros.

Segundo a PRF, a contagem dos valores totalizou em R$ 16.190,00. Nas anotações, havia o registro da estimativa total de R$ 60 mil em gastos.

Diante dos fatos, o condutor foi preso em flagrante e encaminhado a Delegacia de Polícia Civil de Mãe do Rio para a realização dos procedimentos cabíveis por crime eleitoral.

Caso seja comprovado, a pena para dar, oferecer, prometer, solicitar ou receber, para si ou para outros, dinheiro ou qualquer outra vantagem, para obter ou dar voto e para conseguir ou prometer abstenção, ainda que a oferta não seja aceita, é de até seis meses de prisão e pagamento de R$60 mil a R$100 mil em multa.