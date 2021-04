Homem é preso por agredir gestante a pauladas

vítima relatou que o homem ainda tentou enforca-la e disse por várias vezes que iria matá-la; caso ocorreu em Anápolis-GO

A Polícia Militar prendeu um homem suspeito de agredir a companheira grávida a pauladas. De acordo com o boletim de ocorrência, o homem teria se irritado após a companheira pedir para ele não ingerir bebida alcoólica. O caso ocorreu em Anápolis, a cerca de 55 km de Goiânia.

Ainda conforme a corporação, a PM foi acionada por volta das 9h do último sábado (24), para atender a uma ocorrência de violência doméstica. Quando a equipe chegou no endereço informado, a vítima relatou que o marido havia ficado agressivo desde o dia anterior, após ela pedir para que ele não saísse para beber.

O homem teria saído de casa e, ao retornar, iniciou as agressões contra a vítima com um pedaço de madeira. Os golpes atingiram as costas e a perna da mulher. A vítima relatou que o homem ainda tentou enforca-la e disse por várias vezes que iria matá-la.

Com a chegada da polícia, o homem ainda tentou agredir a equipe e danificou a viatura, antes de ser contido e conduzido à delegacia. De acordo com a PM, o homem já teria esfaqueado a companheira em outra ocasião.

O suspeito foi encaminhado para a Central de Flagrantes de Anápolis, onde foi autuado por lesão corporal, violência doméstica e desacato.