Homem é preso por agredir companheira e tentar estuprar filha de 14 anos na Bahia

Na noite do último sábado (11), um homem foi preso por agredir a companheira e estuprar sua filha, de 14 anos, no povoado da Barragem, na zona rural de Piripá, que fica no sudoeste da Bahia.

Segundo a 80ª Companhia Independente da Polícia Militar, de Cândido Sales, o criminoso mantinha o filho menor, que não teve idade divulgada, em cárcere privado.

A Polícia Militar relatou que quando os agentes chegaram ao local da denúncia, a mulher do suspeito falou das agressões sofridas, da tentativa de estupro contra a filha e do filho mantido como refém.

O homem foi preso em flagrante dentro de casa e levado ao Distrito Integrado de Segurança Pública (DISEP) da região.