Homem é preso por abusar de filho internado com leucemia

Segundo as investigações, o acusado teria se aproveitado de um momento em que ficou sozinho no quarto com a criança para agredi-lo

Um homem foi preso por abusar sexualmente do filho de um ano. A prisão ocorreu na última terça-feira (08), em Curitiba, capital do Paraná. De acordo com o Ministério Público do estado (MPPR), o crime ocorreu no ano passado, quando o menino estava internado em um hospital da cidade, tratando o quadro grave de leucemia. A denúncia contra o pai foi oferecida nesta quarta-feira (09) pela 1ª Promotoria de Justiça de Infrações Penais contra Crianças, Adolescentes e Idosos de Curitiba. Segundo as investigações, o acusado teria se aproveitado de um momento em que ficou sozinho no quarto com a criança para agredi-lo. O processo e investigações estão sob sigilo.