Homem é preso em posse de conteúdos pornográficos infantis

Na casa do suspeito a polícia apreendeu uma arma caseira, tipo bate-bucha, e um aparelho celular contendo diversas imagens de crianças em poses sensuais

Nessa quinta-feira (15), um homem foi preso em flagrante pelo crime de pedofilia, na cidade de Timbiras, a 280 km de São Luís. Segundo a Polícia Civil do Maranhão, homem foi preso em posse de diversos conteúdos pornográficos infantis.

O detido foi recambiado ao Complexo Penitenciário, onde permanecerá à disposição da Justiça.

A prisão foi realizada pelo Departamento de Combate ao Crime Tecnológico (DCCT/SEIC) com apoio da 4ª Delegacia Regional de Codó, durante uma ação de combate ao crime de pedofilia.

A ação policial, foi realizada no âmbito da ‘Operação Rapina’, coordenada pelo Ministério da Justiça e Polícia Federal, que tem como objetivo cumprir mandados de busca e apreensão com intuito de identificar pessoas que armazenam e comercializam imagens e vídeos com conteúdo pornográfico infantil no território maranhense.