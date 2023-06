Homem é preso em Goiás após matar enteada e atirar em sua ex-esposa em Alagoas

Segundo a polícia, o crime ocorreu em 24 de maio deste ano, na cidade de Arapiraca, Alagoas

Um homem suspeito de matar sua enteada de 19 anos e atirar em sua ex-esposa foi capturado em Goiás nesta quinta-feira (22), na cidade de Rio Verde, sudoeste do estado.

Após a emissão do mandado de prisão, a polícia localizou o suspeito por meio do Grupo de Investigação de Homicídios (GIH) de Rio Verde, que identificou o local onde o indivíduo trabalhava, uma empresa de manutenção de lonas para caminhões.

De acordo com informações da Polícia Civil, mãe e filha foram encontradas dentro de um veículo Chevrolet Celta, que estava estacionado no sítio Bom Jardim, zona rural de Arapiraca. Infelizmente, a jovem faleceu no local, enquanto a mulher foi encaminhada a uma unidade de emergência.

O delegado Guilherme Rocha revelou que foi apurado que o suspeito fugiu para Rio Verde aproximadamente uma semana após cometer o crime.