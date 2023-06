Homem é preso em flagrante por filmar partes íntimas de mulheres

O celular e a câmera dele foram apreendidos. Uma das vítimas teve acesso às imagens e constatou a existência de várias gravações

Rian Gomes Dantas foi preso em flagrante por crime de importunação sexual. Ele estava filmando as partes íntimas de mulheres enquanto caminhava pelos corredores de um shopping na Zona Oeste do Rio de Janeiro no último sábado.

O celular e a câmera dele foram apreendidos. Uma das vítimas teve acesso às imagens e constatou a existência de várias gravações. “Só o meu vídeo tinha oito minutos. Ele me perseguiu durante todo esse tempo me filmando de forma humilhante. E conforme eu passei para o lado, eu vi os outros vídeos. Tinha várias outras mulheres na mesma situação”, revelou ela, que não quis se identificar. A ocorrência foi registrada na 16ª DP.

Essa vítima estava a caminho da bilheteria do cinema quando o namorado, que estava do seu lado, percebeu que estavam sendo seguidos. Percebendo uma atitude suspeita, já que ele mantinha uma das mãos dentro do bolso do casaco, decidiu abordá-lo, e foi nesse momento que a câmera caiu no chão. Os seguranças do shopping aconselharam chamar a PM.

O namorado da vítima pediu as imagens, e o criminoso negou entregar e tentou suborná-los. “Ele perguntou quanto que eu queria para deixá-lo ir embora”. Mas depois de muita insistência, ele desbloqueou a câmera e os registros foram acessados.