Homem é preso em flagrante após assassinar companheira a facadas

O suspeito alegou que desferiu o golpe de faca no peito da companheira durante uma discussão originada por ciúmes

Homem é preso suspeito de assassinar sua companheira com golpes de faca, após uma discussão motivada por ciúmes, no domingo (23), no Sertão da Paraíba.

De acordo com informações da Polícia Civil, a vítima, identificada como Lucineide Nascimento da Silva, de 37 anos, estava na calçada próxima à casa de seu pai. No momento que o homem agrediu a mulher com golpes de faca, causando ferimentos fatais.

Após receber informações de que o suspeito estava próximo de um sítio no município, uma guarnição policial realizou sua prisão no início da noite desta segunda-feira (24). O homem estava portando uma faca artesanal.

Lucineide foi socorrida pelo Samu, mas, infelizmente, não resistiu aos ferimentos e veio a falecer antes de receber atendimento em uma unidade hospitalar.

O delegado Francisco Filho informou que o relacionamento entre a vítima e o agressor havia iniciado há apenas dois meses.