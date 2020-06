Homem é preso em flagrante ao ligar para polícia e confessar ter matado a mulher com facadas

PUBLICIDADE 

Um dia depois de matar sua mulher, Andreci Paulo de Amorim, de 29 anos, ligou para a Polícia e confessou seu crime. Ele também informou onde estava. O homem matou Maria Antônia Saboia da Silva, de 30 anos, com várias facadas. O caso ocorreu no município de Manoel Urbano, no interior do Acre.

O crime ocorreu na madrugada de domingo (31). Ele foi preso em flagrante e estava em uma casa no bairro São José, também em Manoel Urbano.

De acordo com o tenente Fábio Diniz o homem cometeu o crime por motivos de ciúmes por conta de suposta traição.

“Nós estávamos fazendo as buscas por ele, tanto a Polícia Militar como a Polícia Civil, quando ele ligou no número 190 e passou a localização de onde estaria. Daí, fizemos o cerco no local e conseguimos prendê-lo. Ele revelou que o motivo seria uma possível traição, também tiveram discussões e ele também estava muito embriagado”, disse o tenente.

A mulher deixa dois filhos, um de 5 e outro de 13 anos, que estava dormindo quando o crime ocorreu.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Um irmão de Maria disse a polícia que o casal discutia há alguns dias e ela queria terminar, mas não conseguia.

Na noite de sábado (30) para domingo, os dois estavam bebendo e a mulher acabou morta. No mesmo dia, a polícia encontrou uma faca do tipo peixeira que ainda estava suja de sangue.