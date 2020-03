Homem é preso em flagrante ao agredir a mulher com uma vassoura

PUBLICIDADE 

Acusado de ter agredido a companheira, grávida de sete meses, Victor Alves de Oliveira foi capturado na madrugada dessa terça-feira por policiais do Rio de Janeiro.

A vítima denunciou o homem na delegacia. No local, ela relatou que por volta das 2h estava passando mal e soube que seu companheiro estava na casa de um amigo.

De acordo com o depoimento da mulher, ao ir atrás de Victor, houve um desentendimento entre ambos.

Ainda de acordo com a mulher, Victor estava muito alterado e passou a agredi-la com um cabo de vassoura. De acordo com informações da Polícia Civil, a vítima passou exame de corpo de delito que comprovou a existência das lesões.

Victor foi autuado em flagrante pelo crime de lesão corporal decorrente de violencia doméstica.