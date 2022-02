Homem é preso depois de matar esposa na frente do filho em Guaratuba, diz polícia

Conforme a PM, depois do crime o suspeito fugiu levando um dos filhos do casal e acabou sendo abordado por policiais na rodoviária

No último domingo, 13, um homem foi preso na rodoviária de Guaratuba, litoral do Paraná, na tentativa de fugir com um dos filhos depois de matar a esposa e mãe da criança. As informações são da Polícia Militar (PM).

De acordo com a polícia, a vítima foi morta com um disparo na frente do filho de cinco anos após uma discussão do casal.

Além da criança de 5 anos, o casal tinha mais dois filhos: um de dois anos e outro de sete meses.

Conforme a PM, depois do crime o suspeito fugiu levando um dos filhos do casal e acabou sendo abordado por policiais na rodoviária.

Durante a abordagem, a polícia também encontrou uma quantia de drogas.

O homem foi autuado por feminicídio e tráfico de drogas.

