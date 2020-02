Homem é preso depois de agredir namorada no elevador

PUBLICIDADE 

Na noite desta segunda-feria (17), um homem de 45 anos foi preso suspeito de agredir a namorada dentro do elevador do seu prédio, em Ribeirão Preto (SP). A câmera de segurança do local filmou todo o ocorrido.

De acordo com o boletim de ocorrência , a vizinha do suspeito escutou gritos no corredor e conseguiu ver a vítima sendo agredido pelo “olho mágico” da porta. Imediatamente, ela chamou a polícia.

Nas filmagens da câmera de segurança do elevador, o homem agarra a mulher pelo pescoço e a joga contra a parede. Depois, a vítima é jogada no chão. É possível ver no vídeo que a mulher não reagiu às agressões.

A vítima relatou à Polícia Militar que era garota de programa e conheceu o agressor há dois meses, em uma casa de shows. O casal se encontrava em um bar, onde uma discussão aconteceu. Os dois se deslocaram para o apartamento do agressor para que ela pegasse roupas e pertences. O homem não deixou e a agressão aconteceu.

O suspeito disse aos policiais que também foi agredido e que apenas se defendeu. Em flagrante, ele foi preso e não pagou a fiança de R$ 3 mil determinada pela Polícia Civil. O caso foi homologado na Central de Flagrantes da Polícia Civil como lesão corporal.