Homem é preso com quase 1kg de ouro escondido no reto

Um homem foi flagrado com 972 gramas de ouro escondidas no ânus. De acordo com as autoridades locais, o homem pretendia fugir da taxação de 18% de imposto sobre o valor das barras. Ele foi preso no Aeroporto de Cananor, no estado de Kerala, no sudoeste da Índia.

No último dia 13, os policiais que estavam no aeroporto suspeitaram do homem, que andava de forma atípica. Os agentes então iniciaram uma abordagem e descobriram a tentativa de contrabando por parte do suspeito. A estimativa é de que as peças estejam avaliadas em US$ 60 mil, mais de R$ 300 mil na cotação atual.

Casos similares têm ocorrido no país. No último dia 8, no mesmo aeroporto, outro homem foi preso pelo mesmo motivo. Ele escondia 615 gramas de ouro no reto e também havia saído de Dubai em direção a Índia em um voo comercial.