Homem é preso com mais de 700 munições

Neste domingo (26), um homem de 23 anos foi preso por comércio ilegal de munições. De acordo com a polícia, os policiais tinham informações que o suspeito realizava tráfico de drogas e comércio ilegal de munições na própria residência.

Ainda havia informações que o suspeito estava armazenando grandes quantidades de drogas na residência, e que periodicamente transportava em uma motocicleta os entorpecentes até um local onde seriam fracionados e vendidos.

Além das drogas, o suspeito realizava no local a venda de munições de diversos calibres, inclusive de uso restrito. Após denúncias, policiais se deslocaram até o local e abordaram o suspeito ao lado da sua residência. Ele estava com uma quantia de R$ 105.

No quarto do suspeito, os militares localizaram em cima do guarda-roupas, uma sacola contendo 32 cartelas de munições intactas, calibres .40, 9mm, 38,32 e 380, cada uma com dez cartuchos. Ainda, mais duas munições de calibre.38 avulsas, além de duas latas com munições calibre .22, sendo uma lacrada contendo 300 munições e outra aberta com 102 munições intactas.

No local, os militares ainda apreenderam uma balança de precisão e uma colher, ambas com resquícios de substância análoga a crack. No total Foram apreendidas 724 munições de vários calibres, o suspeito confessou que era o proprietário das munições

O homem foi preso pelo crime de comércio ilegal de munições. O caso ocorreu em Paracatu-MG.