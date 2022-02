Homem é preso com 6 mil comprimidos de remédio para emagrecer

A abordagem ocorreu durante operação antidrogas, da Polícia Militar Rodoviária, na madrugada desta quarta-feira (09)

Um homem foi preso transportando cerca de 6 mil comprimidos de nobésio extra forte, também conhecido como “rebite”. A prisão ocorreu na MGC-496,em Pirapora, Minas Gerais.

A abordagem ocorreu durante operação antidrogas, da Polícia Militar Rodoviária, na madrugada desta quarta-feira (09).

Durante as buscas, os policiais encontraram, atrás do banco do passageiro, uma caixa com os remédios que é usado no auxílio do emagrecimento.

Segundo a PM, a droga estava sendo transportada de Montes Claros para Várzea da Palma para ser entregue ao responsável da encomenda.

O homem, de 46 anos, foi preso por tráfico de drogas e levado à delegacia de Polícia Civil.