Homem é preso após trocar notas falsas por verdadeiras

As duas vítimas relataram que o homem chegou dizendo que tinha ganhado o dinheiro, que estava dormindo na rodoviária e que precisava trocar por notas de valores menores. Segundo as autoridades, após a troca, as vítimas acabaram percebendo que se tratava de dinheiro falso.

Ainda de acordo com as autoridades, o homem chegou a conseguir trocar o dinheiro com um cadeirante que estava com um comerciante. Não era uma falsificação muito elaborada, mas suficiente para enganar as vítimas.