Um homem suspeito de tentar matar o irmão com golpes de faca está foragido após um ataque ocorrido nesta terça-feira (28) na região de Ponta Grossa, em Maceió. O crime teria sido motivado por uma disputa de herança.

Segundo informações da Polícia Militar, a vítima sofreu múltiplos ferimentos pelo corpo, incluindo na nuca, cabeça, costas e braço.

Após o ataque, ele foi socorrido e levado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Trapiche. As autoridades continuam as buscas pelo suspeito.