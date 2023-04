Homem é preso após tentar matar a pauladas indígena transexual

O homem foi preso em uma aldeia do município de Arame, onde se escondeu após o crime

A Polícia Civil prendeu, nesta quarta-feira (26), em Grajaú, cidade a 566 km de São Luís, o indígena suspeito de tentar matar e estuprar uma indígena transexual.

O indígena suspeito foi encaminhado para a delegacia de Grajaú, onde está preso e deve prestar depoimento. Ele passou por exames de corpo de delito.

A indígena de 21 anos, que é transexual, segue internada no Hospital Municipal de Imperatriz e aguarda uma cirurgia no rosto, que ficou desfigurado com as agressões a pauladas.

A direção do hospital informou que a indígena realizou exames, mas aguarda melhores condições clínicas para a cirurgia. Já o suspeito do crime deve responde por tentativa de homicídio e transfobia.

Segundo a polícia, a hipótese de estupro ainda não está descartada, mas deve ser esclarecida durante o inquérito.