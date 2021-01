Homem é preso após tentar enforcar a própria mãe com fio

PUBLICIDADE

O policiais do 5º Batalhão de Polícia Militar realizaram a prisão, na noite da última sexta-feira (29), de um jovem, 19 anos, após ele tentar enforcar a própria mãe com um fio, na cidade de Maceió (AL). As informações são do G1.

Ambos foram encaminhados para a Central de Flagrantes, local em que foi feito o registro do crime. O jovem foi autuado por lesão corporal baseado na Lei Maria da Penha.

A vítima, 49 anos, contou que também foi empurrada pelo agressor. A polícia não informou qual teria sido a motivação do crime.