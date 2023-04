Homem é preso após subornar PMs ao vender droga

Segundo os agentes, o traficante ofereceu R$ 1.500 para que as equipes não o prendessem e deixassem a droga com ele

Um homem foi preso após tentar subornar policiais, o suspeito vendeu drogas e recebeu o pagamento com benefício social roubado da esposa, em Goiânia. O caso aconteceu no sábado (22).

De acordo com a Polícia Militar (PM), eles conseguiram chegar no traficante, pois um segundo suspeito foi abordado pelos agentes com mais de 60 pedras de crack. O primeiro autor vai responder por tráfico enquanto o segundo vai responder por tráfico e corrupção ativa.

Homem afirmou que comprou a droga para usar e para o tráfico.

“Eu roubei o dinheiro do auxílio da minha esposa. Ela recebeu e aí fez compras lá para casa. Então, eu peguei R$ 300 dela e comprei tudo em droga para eu fumar e comercializar”, disse o homem.

“O homem relatou à equipe que pegou dinheiro do Auxílio Brasil da esposa e comprou crack para usar e revender, pretendendo triplicar o valor que havia gastado”, diz a polícia.