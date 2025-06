Homem é preso após se passar por jornalista para obter benefícios em estabelecimentos comerciais em SP

Um homem de 51 anos foi preso em flagrante nesta quinta-feira (12), em São Vicente, litoral sul de São Paulo, acusado de se apresentar falsamente como jornalista para conseguir benefícios em estabelecimentos comerciais.

De acordo com a Polícia Civil, o suspeito foi encontrado na Avenida Quintino Bocaiuva, no bairro Boa Vista, e abordado após denúncias. Ele carregava um crachá com foto e identificação de uma emissora de TV, além de uma carteira com o brasão da República e os dizeres “Imprensa” e “Jornalista”.

Durante o interrogatório, o homem admitiu que o documento era falso e revelou tê-lo encomendado por uma gráfica em Praia Grande. Apesar das suspeitas de extorsão, ele afirmou ter usado a falsa identidade apenas para conseguir um desconto na entrada do Museu da Vila Belmiro.

A emissora mencionada no crachá confirmou que o indivíduo nunca fez parte de seu quadro de funcionários. O homem foi levado à delegacia, onde confessou ter usado a identificação para tirar proveito em diversas situações.