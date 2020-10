Homem é preso após receber R$ 2 mil em notas falsas de R$ 100 pelos Correios

PUBLICIDADE

Um homem foi preso em flagrante após receber 20 notas falsas de R$ 100 pelos Correios. A Polícia Federal chegou até o acusado através de uma denúncia anônima de que haveria repasse de notas falsificadas nas imediações da Central de Distribuição dos Correios de Goiana-GO, na Zona da Mata. O caso ocorreu em 15 de outubro, nesta quarta-feira (21).

Após a denúncia, uma equipe da polícia abordou o homem e apreendeu o pacote. A encomenda tinha como remetente um endereço no bairro de Vila Mariana Alta, no município de São Paulo.

De acordo com a polícia, as notas falsas estavam marcadas com a mesma numeração de série. O suspeito alega que não sabia do conteúdo ilícito da encomenda. Ele receberia uma recompensa para entregar a encomenda para um amigo que estava morando em sua casa em Itambé, na Zona da Mata.

O homem foi autuado em flagrante pelo crime de possuir notas falsas. Segundo a PF, ele não possuía antecedentes criminais, passou por audiência de custódia e foi liberado para responder ao processo em liberdade. Caso seja condenado, pode pegar penas que variam entre três e 12 anos de reclusão, além de multa.