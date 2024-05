Homem é preso após perfurar tórax de companheira grávida com chave da moto em AL

Uma jovem grávida, de 23 anos, foi alvo de tentativa de feminicídio na terça-feira (14) na cidade de Craíbas, região do Agreste de Alagoas. Durante uma discussão do casal, o companheiro dela usou a chave da motocicleta para ferir a mulher no tórax, resultando em sua internação em estado grave. O agressor foi detido.

Segundo informações da polícia, a vítima foi socorrida e levada para o Hospital de Emergência do Agreste, em Arapiraca. Apesar da gravidade do ferimento, ela não perdeu o bebê, mas precisou ser intubada e está respirando com o auxílio de ventilação mecânica.

Inicialmente, testemunhas pensaram que a vítima havia sido esfaqueada. No entanto, em seu depoimento, o agressor admitiu ter usado a chave da moto para ferir a companheira, alegando que estava sob forte emoção no momento da agressão.

Além disso, conforme informações da Polícia Civil, após ferir a jovem, o homem ameaçou a mãe e a irmã dela, afirmando que iria ao hospital onde a vítima estava internada para “completar o serviço” e também ameaçou matar a mãe da vítima.

O agressor foi preso em flagrante em sua residência por policiais da delegacia de Craíbas e encaminhado ao Centro Integrado de Segurança Pública (Cisp) da cidade.