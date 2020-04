Homem é preso após matar filho de 5 anos ao tentar agredir esposa

PUBLICIDADE 

O pai de uma criança matou seu filho na noite deste domingo (12), após ser atingida na cabeça por um objeto arremessado. O caso aconteceu em uma casa situada na Rua Ubatuba, no município de Demerval Lobão, a 35 km de Teresina.

De acordo com a Polícia Militar, o suspeito teria jogado o objeto com o objetivo de atingir a esposa. Ao Portal G1, o tenente-coronel Raimundo Rodrigues, comandante de Policiamento Metropolitano II, disse que o casal estava discutindo.

“A informação que nós temos é de que estava acontecendo uma briga entre o marido e a esposa. O homem arremessou um objeto contra a mulher, mas não atingiu ela, mas sim o filho de cinco anos. A criança foi logo levada para o hospital da cidade”, relatou.

Segundo policiais, o pai estava bastante exaltado quando foi encaminhado para unidade de saúde. Tanto que os agentes precisaram conter o tumulto e retirar o homem do local.

“O pai estava muito agressivo no hospital. A polícia chegou lá, tirou ele da unidade de saúde. A equipe foi solicitada para atender outra ocorrência e se retirou. No decorrer desta outra situação, a enfermeira entrou em contato com os policiais para informar que a criança faleceu”, afirmou.

Os policiais, então, retornaram ao posto, onde ele ainda causava tumulto e deram voz de prisão ao homem, que reagiu entrando em luta corporal com os policiais.

Contudo, a PM conseguiu contê-lo e o encaminhou para a Central de Flagrantes de Teresina.