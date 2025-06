Homem é preso após matar ex-companheira e incendiar residência no Maranhão

A Polícia Militar prendeu nesta terça-feira (17) o homem apontado como principal suspeito de matar Alexandra Larissa Santos da Silva, de 29 anos, e incendiar a residência onde o corpo dela foi encontrado, no município de Miranda do Norte, a cerca de 183 km de São Luís.

Segundo as investigações, o crime aconteceu na madrugada da última quinta-feira (12), no bairro Residencial Santa Bárbara. O suspeito, conhecido como “Juninho do Cajueiro”, era ex-companheiro da vítima e foi localizado em uma casa abandonada no município de Cantanhede, durante uma operação das forças de segurança.

A motivação do crime, de acordo com a Polícia Civil, pode estar relacionada a ciúmes. Há suspeita de que o autor acreditava que Alexandra estivesse grávida, o que teria gerado o ataque.

Uma testemunha relatou que o filho da vítima, de 12 anos, fruto de um relacionamento anterior, encontrou a mãe inconsciente no sofá da casa, com sinais de ferimento na cabeça. Em seguida, o suspeito teria ateado fogo no imóvel, ainda com a criança dentro.

Com apoio de moradores da região, equipes da Polícia Militar conseguiram controlar o incêndio e resgatar o menino, que escapou pelas portas dos fundos.

O caso é investigado como feminicídio e incêndio criminoso. O suspeito permanece preso à disposição da Justiça.