Homem é preso após matar e arrancar cabeça de jovem em MS

Os moradores da cidade encontraram a cabeça da vítima jogada em um contêiner de lixo

Um homem, de 28 anos, suspeito de mandar matar e decapitar o jovem Gediano Aparecido da Silva, de 19 anos, em Lucas do Rio Verde (MT) foi preso, em Dourados (MS), nesta terça-feira (12).

O jovem foi morto após sair para o trabalho para vender um celular em janeiro de 2022.

Nithiely Catarina Day Souza, de 19 anos, foi presa por gravar o vídeo do assassinato do homem. No período em que estava sendo procurada pela polícia, ela postou mensagens nas redes sociais zombando das buscas por ela.