Homem é preso após estuprar menina por 26 anos

Nesta terça-feira (29), um homem de 67 anos foi preso por pegar uma menina em situação de rua, levá-la para sua casa e estuprá-la por 26 anos. A prisão aconteceu em Arraial do Cabo (RJ), após seis meses de investigação.

O homem também agredia vítima, a mantinha em cárcere privado e fazia ameaças de morte. Segundo informações do G1, ele foi indiciado por estupro de vulnerável e por cárcere privado.

De acordo com as investigações da Polícia Civil, o criminoso abordou a vítima quando ela tinha 12 anos de idade. Com o argumento de dar um emprego para a mulher, o suspeito conseguiu levá-la para casa.

O indiciado apresentou a mulher para família como uma filha de um relacionamento. Dias depois, os abusos e estupros começaram. Só com a ajuda do filho do agressor, a vítima conseguiu ajuda.