Homem é preso após estuprar e engravidar enteada de 12 anos em Anápolis GO

A Polícia Civil de Anápolis realizou a prisão de um homem de 49 anos, sob suspeita de ter estuprado e engravidado a própria enteada de apenas 12 anos.

A menina revelou aos policiais que, após os abusos, o padrasto colocava um terço sobre sua barriga e realizava orações, numa tentativa cruel de encobrir seus atos terríveis.

Além da prisão do padrasto, a mãe da vítima, de 31 anos, também foi detida por suspeita de conivência com os crimes cometidos contra a própria filha. As prisões preventivas foram realizadas na manhã desta terça-feira (27), quando os policiais também executaram mandados de busca e apreensão na residência da família.

O conhecimento da polícia sobre esse caso somente aconteceu após a direção da escola onde a menina estudava reportar a situação ao Conselho Tutelar. Uma professora notou um volume no abdômen da menina, levantando a suspeita de uma possível gravidez.

Foi durante uma conversa com essa professora que a menina, com coragem, compartilhou os detalhes de quatro anos de abusos que vinha sofrendo nas mãos do padrasto. Ela revelou estar grávida há cerca de seis meses.