Homem é preso após estuprar cozinheira de penitenciária e esfaquear marido da vítima em MT

Um homem de 30 anos foi detido suspeito de estuprar uma cozinheira da Cadeia Pública e esfaquear o marido dela em sua residência na madrugada deste domingo (16), em Paranatinga, a 411 km de Cuiabá. Segundo informações da polícia, o suspeito havia sido liberado da prisão recentemente.

De acordo com o boletim de ocorrência, o ex-presidiário foi até a casa do casal e bateu na janela do quarto, chamando pelo esposo da vítima. Quando o marido saiu para verificar o barulho, iniciou-se uma discussão com o suspeito, que então o esfaqueou várias vezes no braço direito e no tórax.

A mulher tentou ajudar o marido, mas foi agredida e levada para uma área de mata próxima à residência, onde o suspeito a estuprou, conforme relatado pela polícia.

O marido foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levado ao Pronto Atendimento da cidade para tratamento.