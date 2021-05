Homem é preso após estuprar adolescente

A Polícia Civil reforça a importância da denúncia nesse tipo de caso

Na terça-feira (18), um homem de 21 anos foi preso suspeito de estuprar uma menina de 13 anos, no bairro do Bom Parto, em Maceió.

De acordo com as investigações, a adolescente foi violada em abril, ocasião que dormia na casa da tia. “Ela foi ameaçada de morte pelo autor do estupro”, disse a delegada responsável pelo caso.

Maio Laranja

O mês de maio é voltado para campanhas de combate ao abuso sexual infantil com o objetivo de coibir esse tipo de crime em Alagoas..

A Polícia Civil reforça a importância da denúncia nesse tipo de caso.