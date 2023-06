Homem é preso após embebedar e estuprar mulher

O agressor teria induzido a vítima a consumir bebida alcoólica para cometer o crime

A Polícia Civil, sob a coordenação da delegada Kelly Kristynne da Delegacia Especializada de Defesa dos Direitos da Mulher 2 (DDM2), localizou e deteve um indivíduo acusado de estupro de vulnerável.

Conforme as investigações conduzidas pela delegada, foi constatado que o agressor teria induzido a vítima a consumir bebida alcoólica e, aproveitando-se de sua incapacidade de resistência devido ao estado de embriaguez, cometeu o ato sexual.

A vítima despertou horas mais tarde, desnuda e sem qualquer lembrança do ocorrido. O crime ocorreu no dia 21 deste mês e a mulher e o acusado se conheceram por meio da rede social Instagram.

Imediatamente após ouvir o depoimento da vítima, bem como das testemunhas e identificar o suspeito, a delegada iniciou a instauração do inquérito e solicitou a prisão preventiva ao poder judiciário.

Uma semana após a ocorrência do crime, o mandado de prisão foi cumprido por uma equipe composta por policiais civis e militares, com o apoio do núcleo de inteligência do Ministério Público (GAECO).