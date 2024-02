Homem é preso após dirigir embriagado e agredir PMs em AL

O homem teria agredido os policiais em serviço, proferindo insultos e ameaças

Na noite desta segunda-feira (13), um homem foi detido em Maceió após ser flagrado dirigindo sob influência de álcool no bairro Benedito Bentes. Além disso, segundo informações da polícia, ele teria agredido os policiais em serviço, proferindo insultos e ameaças.

O incidente ocorreu por volta das 22h, quando uma equipe do 5° Batalhão de Polícia Militar (5º BPM) realizava patrulhamento na região e abordou o motorista suspeito. De acordo com os policiais, o homem apresentava forte odor de álcool, dificuldade para se manter em pé e chegou até a cair no chão, sendo auxiliado a se levantar pelos agentes.

Ao ser informado sobre sua prisão em flagrante, o condutor solicitou ser levado até sua residência com a justificativa de comunicar sua esposa sobre a situação.

Contudo, ao chegar à sua casa, conforme relato da PM, o homem partiu para cima dos policiais, desferindo socos e murros. Ainda segundo os policiais, ele teria proferido ameaças, afirmando que os “acertaria quando estivessem fora de serviço”.

Diante da situação, os policiais contiveram o indivíduo, que foi conduzido à Central de Flagrantes e autuado por dirigir sob influência de álcool.